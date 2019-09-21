Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan din görevlisine ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, imamların en önemli vazifelerinden birinin, kitap ve sünnete bağlı kalmak, çocukların ve gençlerin bu ilkelere göre yetişmelerini sağlamak olduğunu bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Mersin'deki programı kapsamında, kentte görev yapan din görevlilerini temsilen Yenipazar Camisi'nin imamı Ahmet Buğutekin'e evinde ziyarette bulundu.

Ziyarette Erbaş'a, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve İl Müftüsü Şaban Kondi de eşlik etti.

Kondi, Buğutekin'in, gençlere ve çocuklara yönelik önemli çalışmalar yaptığını belirterek, 40 öğrenciye yatsı namazlarından sonra Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi verdiğini kaydetti.

Buğutekin'i tebrik eden Erbaş, din görevlisinin, bulunduğu şehrin ve mahallenin insanlarına, İslam'ın güzelliklerini yaşamaları noktasında rehberlik etmesi gerektiğini vurguladı.

Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Peygamberimiz nasıl Yesrib'i, Kur'an-ı Kerim'in nuruyla nurlandırarak Medine haline getirdiyse, biz de mahallelerimizi Kur'an'ın nuruyla nurlandıracağız. Peygamber Efendimizin sünnetini herkese anlatarak bu vazifeyi en güzel şekilde yerine getireceğiz. İmamlarımızın en önemli vazifelerinden biri, kitap ve sünnete bağlı kalmak ve çocukların, gençlerin bu ilkelere göre yetişmelerini sağlamaktır."

Erbaş, Buğutekin'e sarık ve cübbe hediye etti.