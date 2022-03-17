Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Diyanet Akademisi' açıklaması - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini belirterek, milletvekillerine teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Başkanlığımız bünyesinde görevli ve görevine yeni başlayacak hocalarımızın daha nitelikli yetişmesine katkı sağlayacak olan Diyanet Akademisi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Gazi Meclisimizin saygıdeğer üyelerine en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Milletimize hayırlı olsun."