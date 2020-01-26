Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Elazığ depreminde yakınlarını kaybedenlere taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Elazığ depreminde yakınlarını kaybedenlere taziye ziyareti - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Elazığ depreminde yakınlarını kaybedenlere taziye ziyareti

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyede bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Elazığ depreminde yakınlarını kaybedenlere taziye ziyareti, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyede bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem sonrası bölgeye giden Erbaş, dün eşi ve oğlunun cenaze namazını kıldırdığı Murat Yıldız'ı ve yakınlarını Mevlana Cami Taziye Evi'nde ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

"Depremde vefat edenlerin hükmen şehit olduklarını" belirten Erbaş, "ölüme her an hazır olmak gerektiğini" ifade etti.

Erbaş, Zilzal Suresi'nde kıyametin "zelzele" kelimesi ile anlatıldığını aktararak, depremin kıyametin bir alıştırması olduğunu ve depremden, diğer afetlerden dersler alınması gerektiğini vurguladı.

Ali Erbaş, kamu görevlilerinin deprem bölgesinde büyük gayretle aralıksız çalıştığına dikkati çekerek, "Rabb'im kardeşlerimize yardım eylesin; onların azmini, enerjisini, gücünü arttırsın inşallah. Bu şekilde birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman acılarımız, üzüntülerimiz azalıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak ilk andan itibaren bölgede depremzedelerin yanlarında olduk. Cenabıhak birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Erbaş, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyip, dua etti.

Daha sonra Kubbeli Cami'ye geçen Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dün cenaze namazına katıldığı Ayşegül Civelek ile oğlu Muhammet Salih Civelek'in yakınlarına taziyelerini iletti.

Yaşananların imtihan olduğunu ve başa gelen musibetler karşısında sabırlı durmak gerektiğini dile getiren Erbaş, sıcak yemek ikramı ve manevi rehberlerle depremzedelerin yanında olduklarını ifade etti.

Arama kurtarma çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi alan Erbaş, ayrıca Kışla ve Onurlar camilerinde, vefat eden vatandaşların cenaze namazlarını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:30 Kaynak: AA
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