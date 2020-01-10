Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan fakülteler için 'seçmeli ders' önerisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan fakülteler için 'seçmeli ders' önerisi - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan fakülteler için 'seçmeli ders' önerisi

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu Üniversitesinde düzenlenen 'Bilgiden Bilince' konulu konferansa katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan fakülteler için 'seçmeli ders' önerisi, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu Üniversitesinde düzenlenen 'Bilgiden Bilince' konulu konferansa katıldı. Erbaş, üniversite öğrencilerinin, farklı fakültelerdeki dersleri seçmeli olarak alabilmesi için havuz sisteminin olmasını, bu sayede öğrencilerin meraklı oldukları alanlarda da ilerleme kaydedeceklerini söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu Üniversitesinde düzenlenen 'Bilgiden Bilince' konulu konferansa katıldı. Burada, öğrencilere seslenen Erbaş, ilmin ve eğitimin önemine değinerek, "Her vesile ile söyleriz, bizim medeniyetimizin en önemli unsuru bilgidir çünkü ilk inen ayet ikra (oku) diye gelmiştir. Bu ilk ayetlerde, okumaktan, öğretmekten ve kalemden bahseden bir kitabın mensuplarıyız. İlim nerede olursa olsun bizim için önemli. Nerede olursa olsun ilim gidiniz alınız" dedi.

FAKÜLTELER İÇİN SEÇMELİ DERS HAVUZU ÖNERİSİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, üniversite öğrencilerinin farklı fakültelerin derslerini seçmeli olarak alabilmeleri için seçmeli ders havuzu sisteminin olması gerektiğini, bu sayede daha verimli bireyler yetişeceğine dikkat çekerek, "Beşikten mezara kadar ilme bizim ihtiyacımız var. İşte o açıdan interdisipliner metodu biz esasında asırlar önce başlatmışız. Bugün uygulamamız nasıl olmalı? Bir seçmeli ders havuzu olmalı. O seçmeli ders havuzuna her fakülteden dersler konulmalı. İlahiyat fakültesindeki bir öğrencimiz sosyolojiden, psikolojiden, edebiyattan, matematikten, mühendislikten olabilir. Tıp fakültesindeki bir kardeşimiz eğer tıp fakültesine gelinceye kadar olur ya Kur'an-ı Kerim'i öğrenememiş olabilir. Kur'an-ı Kerim dersini seçsin ve öğrensin. Bu bir fırsattır. Fıkıh dersini seçsin çünkü Müslüman doktorlarımızın İslam fıkhına ihtiyacı var. Hukuk fakültesindeki öğrencilerimiz İslam hukukunu seçsinler. İlahiyat okuyan öğrencilerimiz de hukuk fakültesinden bir dersi seçsinler. İleride akademik çalışma yaparlarsa, hukuk fakültesindeki o ilkelere bugünkü hukuk sistemine ilahiyat öğrencisinin ihtiyacı olacak. Çünkü bir toplumda yaşıyoruz ve bu toplumun gerçekleri var. O gerçekleri bilmemiz lazım. Üniversitelerde işte bu şekilde interdisipliner metot bu noktaya gelirse o zaman faydalı bir metot olmuş olur" şeklinde konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, daire müdürleri ve çok sayıda öğrencinin katıldığı programda taraflar birbirlerine çeşitli hediyeler takdim etti.

(Selim Kuşcu/İHA)

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:25 Kaynak: İHA
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