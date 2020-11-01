Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'daki cami ve kilise saldırılarına kınama Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'daki cami ve kilise saldırılarına kınama Açıklaması

01.11.2020 00:41
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'daki cami ve kilise saldırılarına kınama Açıklaması, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fransa'nın Chateaudun kentinde camiyi hedef alan kundaklama girişimi ve Lyon'da kiliseye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fransa'nın Chateaudun kentinde camiyi hedef alan kundaklama girişimi ve Lyon'da kiliseye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'nın Chateaudun kentinde camiyi hedef alan kundaklama girişimi ve Lyon'da kiliseye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mabetlere ve din adamlarına yönelik saldırgan tutum sergileyen tüm aşırılıklar hepimizin ortak düşmanıdır." ifadelerini kullandı.

Kundaklama, Fransa, Asker, Lyon, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'daki cami ve kilise saldırılarına kınama Açıklaması - Son Dakika


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