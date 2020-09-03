Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransız dergisine tepki - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Müslümanları rencide edici karikatürler yayınlayarak, kutsallarımıza hakaret etmek, öfke ve nefreti artırmaya yönelik provokatif bir eylem olmakla birlikte, toplumsal barışa vurulan bir darbedir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Fransa'da İslam dinine ve Peygamber Efendimize (s.a.s) yönelik hakaret dolu karikatürleri yeniden yayınlama kararı alan Charlie Hebdo dergisinin aldığı bu karar hadsizce ve düşmanca tutumun tekrar ayyuka çıktığının göstergesi olmuştur. Müslümanları rencide edici karikatürler yayınlayarak, kutsallarımıza hakaret etmek, öfke ve nefreti artırmaya yönelik provokatif bir eylem olmakla birlikte, toplumsal barışa vurulan bir darbedir. Bu karar hiçbir şekilde basın ve ifade özgürlüğü ile gerekçelendirilemez. Hastalıklı bir zihin yapısıyla gösterilen bu saldırgan tutumu şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)