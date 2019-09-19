Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Gaziler günü mesajı
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Gaziler günü mesajı

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, katıldığı bir programda 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Gaziler günü mesajı, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, katıldığı bir programda 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla konuşma yaptı.


Mersin'de katıldığı programda konuşan ve konuşmasında 19 Eylül Gaziler günü'ne de değinen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Cenab-ı Hak, şehitlerimize rahmet, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal etmiş olan gazilerimize rahmet, hayatta olanlara hayırlı ömürler nasip eylesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Mersin, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:27 Kaynak: İHA
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