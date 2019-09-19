Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Gaziler günü mesajı
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Gaziler günü mesajıMERSİN - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, katıldığı bir programda 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:01 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Gaziler günü mesajı
MERSİN - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, katıldığı bir programda 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla konuşma yaptı.
Mersin'de katıldığı programda konuşan ve konuşmasında 19 Eylül Gaziler günü'ne de değinen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Cenab-ı Hak, şehitlerimize rahmet; başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal etmiş olan gazilerimize rahmet, hayatta olanlara hayırlı ömürler nasip eylesin" ifadelerini kullandı.
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