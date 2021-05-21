Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan gençlere: "Filistin davasını hiçbir zaman ihmal etmeden geleceğe taşıyınız" - Son Dakika

Çeşitli üniversitelerde öğrenim gören gençleri kabul eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gençler olarak sizler de Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasını hiçbir zaman ihmal etmeden, aklınızdan çıkarmadan geleceğe taşıyınız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli üniversitelerde öğrenim gören ve Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Temsilci Genç Buluşması'na katılmak üzere Ankara'ya gelen gençlerden bir grubu kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, son günlerde Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e yapılan saldırıları hatırlatarak, "Kudüs, Mescid-i Aksa her zaman olduğu gibi çok gündemde. 1948 yılından bu yana orada Avrupalıların, özellikle İngiltere'nin planları ile bir işgal devleti kuruldu. Filistin topraklarını işgal etti. O gün bugündür bu acı devam ediyor. Biz de yapılan zulümleri dünya kamuoyuna anlatmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. İnşallah gençler olarak sizler de Kudüs, Mescid-i Aksa, Filistin davasını hiçbir zaman ihmal etmeden, aklınızdan çıkarmadan geleceğe taşıyınız" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik çalışmalarını anlatan Erbaş, "Gençlik bizim için çok önemli. Gençlerimiz için özel çalışmalarımız var. Bizim illerde ve ilçelerde gençlik koordinatörlüklerimiz var. Gençlerle ilgili yayınlarımız, programlarımız, seminerlerimiz var. Yarışmalar düzenliyoruz. 2018 yılının Mevlid-i Nebi Haftası'nı 'Peygamberimiz ve Gençlik' olarak belirlemiştik. Başkanlığımızın öncülüğünde yurt içinde, yurt dışında konferanslar, konuşmalar yapıldı. Okullarda Peygamber Efendimiz ile ilgili çeşitli yarışmalar yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sizlere çok değer veriyoruz. Başımızın tacısınız" dedi.

Erbaş, öğrencilik döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Kendinizi iyi yetiştiriniz. Farklı alanlarda okumalar yapınız. Burada hukuk fakültesinde okuyan arkadaşımız var. Gönlüm ister ki, ilahiyat fakültesinden bir seçmeli ders alsın. İlahiyat fakültesindeki arkadaşlarımız tarihten, sosyolojiden, psikolojiden, hukuktan ders alsın. Bizim ilim geleneğimizde de vardır. Çok farklı alanlarda kendisini yetiştiren alimlerimiz var. Mesela İbn-i Sina'yı ele alalım. Hem dini ilimlerde zirve olmuş hem fen bilimlerinde zirve olmuş bir kişi. Farabi, İbn-i Rüşt öyle. Dini ilimlerle tabii ilimler çok ayrılmamış. Dini ilim alan bir talebe aynı zamanda müspet ilim noktasında da alması gereken bilgileri almış" diye konuştu.

Dijital ortamların hem iyilik hem de kötülük için kullanılabildiğini belirten Erbaş, şunları söyledi:

"Bu dijital ortamlar, özellikle ortaokul ve liseden itibaren çocukları çok yanlış yönlere itebiliyor. Bunlara nasıl engel olacağız? Kitap okumalarını sağlayarak. Bu basılı kitap da olabilir dijital kitap da olabilir. Dijital noktada bizim Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yaptığımız çok önemli bir çalışma oldu. 'diyanetyayinlari.gov.tr' adresinde girdiğiniz zaman oku, dinle, izle butonları çıkıyor. Okumak istediğiniz kitabı tıklayıp okuyorsunuz. Sonra dinlemek istediğiniz seslendirilmiş kitapları dinleyebiliyorsunuz. Diyanet TV'de yayınlanmış ve diğer yapmış olduğumuz videolar var, onları da izleme imkanınız var. Bunları yaygınlaştırabilirsiniz. Dijital ortamda kendimizi yetiştirme ve geliştirme noktasında imkanımız var. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman sizlerin hizmetinizdeyiz. İl ve ilçelerde gençlik koordinatörlerimiz, üniversite yurtlarında manevi rehberlerimiz var."

Kabulde Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ile Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Enver Osman Kaan da hazır bulundu. - ANKARA