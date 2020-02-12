Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hadis-i şerifle ilgili yorumlara tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hadis-i şerifle ilgili yorumlara tepki - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hadis-i şerifle ilgili yorumlara tepki

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Pazarcık'ta katıldığı Kur'an kursu ve mescidinin açılışında yer verdiği hadis-i şerifle ilgili yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hadis-i şerifle ilgili yorumlara tepki, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Pazarcık'ta katıldığı Kur'an kursu ve mescidinin açılışında yer verdiği hadis-i şerifle ilgili yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Kur'an kursu ve mescidinin açılışındaki konuşmasında yer verdiği hadisle ilgili yapılan yorumlar hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Geçtiğimiz günlerde bir ilçemizde vatandaşlarımızın büyük fedakarlıklarla yaptırdığı güzel bir Kur'an kursu ve mescidinin açılışında Peygamber Efendimizin (s.a.s.) 'Her kim Allah için bir mescit yaparsa/yaptırırsa, Allah da onun için cennette benzeri bir ev yapar' (Sahih-i Müslim, Zühd, 44) hadis-i şerifini paylaştım. İlçe sakinlerinin her birinin bu Kur'an kursu ve mescidinin yapımında emeği olduğu için onların emeğine hürmeten, burada bir tuğla kadar dahi katkısı olanın bu müjdeden nasipleneceğini hatırlattım. Peygamber Efendimizin (s.a.s.) bu hadis-i şerifiyle ilgili bazı medya mecralarında yapılan bir takım paylaşımları, konuşmaları, hadis-i şerife karşı özensiz ve gelişi güzel yorumları büyük bir hayret ve üzüntü ile takip ettim" ifadelerini kullandı.

ERBAŞ, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Önemle bir kez daha ifade etmeliyim ki, samimiyetle yapılan küçük iyiliklere büyük mükafatlar müjdeleyen, 'İman edip iyi işler yapanlara konak olarak firdevs cennetleri vardır' (Kehf, 107) ayet-i kerimesi ve 'Günahkar olmasına rağmen bir köpeğe kuyudan su çekip içirdiği için cennetle müjdelenen bir kadın' (Sahih-i Buhari, Şirb, 9) hadis-i şerifinde olduğu gibi pek çok ayet ve hadis vardır. Bu vesileyle ayet ve hadislerle ilgili konuşan, yorum yapan herkesi azami düzeyde dikkatli olmaya ve hassas davranmaya davet ediyorum."

(Mehmet Kalay/İHA)

Diyanet İşleri Başkanlığı, Pazarcık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:35 Kaynak: İHA
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