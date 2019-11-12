Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap
Son Dakika Genel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevapADIYAMAN - Adıyaman'da konuşan Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, kurumun hazırladığı aile temalı kamu spotu nedeniyle yapılan eleştirilere cevap verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap

ADIYAMAN - Adıyaman'da konuşan Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, kurumun hazırladığı aile temalı kamu spotu nedeniyle yapılan eleştirilere cevap verdi.

Adıyaman'da "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurum tarafından hazırlatılan "aile" temalı kamu spotunu hatırlatarak, bu kamu spotunu eleştirenlere cevap verdi. Erbaş, "Bir kamu spotu hazırladık. bunu da hazmedemediler. Bununla ilgili meclise önerge bile verdiler. Bir kadının eşine çay getirmesi, kek getirmesi, kocasının da kadınlara karşı görevlerini yerine getirmesi kadar doğal bir şey olabilir mi" diye konuştu.

Erbaş'ın Adıyaman'daki konferansı devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Adıyaman, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap geldi: Hazmedemediler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine yanıt: Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi Leeds United'ı satın alacak Yargıç, tecavüz mağduruna sordu: Size 150 bin dolar verse cezasının hafifletilmesini kabul eder misiniz?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 00:51:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]