Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Barosu ile yaşanan eşcinsellik tartışmasında kendisine destek olanlara teşekkür edip "Başkanlığımıza milletimizin desteği sorumluluğumuzu daha da artırmıştır" dedi.

Geçtiğimiz cuma günü Erbaş'ın verdiği hutbeyle başlayıp devam eden eşcinsellik tartışmasında yeni açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır." ifadesini kullandı. "SİZE HİZMET ETMEK ŞEREFLERİN EN BÜYÜĞÜDÜR" Erbaş, Twitter hesabından, "Rabbimizin 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun.' (Al-i İmran 104. ayet) emrini yerine getirmeye çalışan Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır. Allah cümlenizden razı olsun. Size hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür." paylaşımında bulundu.

NE OLMUŞTU? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma Hutbesi'nde ''İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor, lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor'' ifadelerini kullanmıştı. Ankara Barosu da, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı insanlığın bir kesimini aşağılayıp kitlelere hedef göstermekle suçlayıp ''Sesi çağlar öncesinden gelen şahıs" nitelemesi yapmıştı. Bu açıklamalardan sonra farklı kesimlerden taraflar için destek açıklamaları gelirken Diyanet de Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma

"Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor

Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile

Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi

Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti

Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu

Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım

Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar

Kayıp Hilal Cebeci ortaya çıktı: Bana evlilik teklifinde bulunmayın

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran son açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır

Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı

Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi

Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi