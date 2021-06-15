Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kırcaali'de camiye ziyaretErbaş, Bulgaristan'da - Son Dakika

- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kırcaali'de camiye ziyaret

Erbaş, Bulgaristan'da

SOFYA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ziyaret ettiği Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde Diyanet Vakfı'nın yardımlarıyla inşa edilen yeni camide incelemelerde bulundu. Erbaş, daha sonra Merkez Cami'ye geçerek öğle namazını kıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan'a geldi. Temaslarına Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali şehrinde başlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Hacı karşıladı. Erbaş ve Hacı, Diyanet Vakfı'nın yardımlarıyla inşa edilen yeni camide incelemelerde bulundu. Daha sonra Merkez Cami'de öğle namazını kılan Erbaş, Hasköy'e hareket etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Hasköy'de Eski Cami'yi ziyaret etmesi, daha sonra Filibe şehrinde ve başkent Sofya'da temaslarda bulunması bekleniyor. Erbaş'ın Bulgaristan ziyaretinin ardından Kosova'ya geçmesi planlanıyor.