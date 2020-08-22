Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan korona virüs açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, korona virüs tedbirlerine uyulması gerektiğini, salgına karşı umursamaz davranmanın Allah katında vebal, toplum içinde de kul hakkı olduğunu açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinden korona virüs tedbirlerine uyulması gerektiğini, salgına karşı umursamaz davranmanın Allah katında vebal, toplum içinde de kul hakkı olduğunu bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen tedbirlere uyalım. İhmalkarlığa şahit olduğumuzda güzellikle uyaralım. Hep birlikte yenebileceğimiz bu hastalık aramızda kol gezerken umursamaz davranmanın, Allah katında vebal, toplum içinde de kul hakkı olduğunu unutmayalım."

(Mevlüt Hasgül/İHA)