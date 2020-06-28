Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim'i hıfzeden Koçaker'e tebrik mesajı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an-ı Kerim'i 12 ay gibi kısa bir sürede hıfzeden görme engelli Ravzanur Koçaker'i tebrik etti.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kur'an-ı Kerim'i 12 ay gibi kısa bir sürede hıfzeden görme engelli Ravzanur Koçaker kızımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Rabbim zihnine nakşettiği Kur'an ile amel etmeyi nasip etsin. İmam hatip ortaokulu öğrencisi olan 11 yaşındaki evladımıza eğitim hayatında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - ANKARA