Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kurban Bayramı mesajında "Her türlü ihmal ve gafletten sakınarak hem kendimiz hem de başkalarının sıhhat ve huzuru için gereken temizlik ve sağlık ilkelerine azami ölçüde riayet etmeliyiz" uyarısında bulundu.

Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Erbaş, mümin gönüllere huzur, kardeşlik ve paylaşma duyguları taşıyan, iman, itaat ve teslimiyet sembolü Kurban Bayramı'na kavuşmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Milletin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erbaş, "Kurban, Rabbimize yaklaşma ve iyiye, güzele, hakikate ulaşma arayışıdır. Sevgi, vefa, sadakat ve fedakarlığın simgesidir. Yaratan'a karşı ihsan şuurunu, yaratılanlara karşı da isar ahlakını pekiştiren ve bizlere sahip olduğumuz nimetleri inandığımız değerler uğruna feda edebilme iradesi kazandıran büyük bir ibadettir. Bayramlar ise ailemiz, akrabalarımız, din kardeşlerimiz ve tüm insanlarla bağlarımızın güçlendiği; millet ve ümmet olma irademizin tezahürü olarak birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın hayata egemen olduğu müstesna zaman dilimleridir" dedi.