Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mehmetçiğe destek mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mehmetçiğe destek mesajı Açıklaması

18.04.2022 13:25
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mehmetçiğe destek mesajı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece karadan ve havadan başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'na destek mesajı paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece karadan ve havadan başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'na destek mesajı paylaştı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Şer yuvalarını imha etmek için Pençe Kilit harekatı başlatan Mehmetçiğimize tüm millet olarak dua ediyoruz. Şanlı ordumuzu karada, havada, denizde her veçhile mansur ve muzaffer eyle, askerlerimizi Ashab-ı Bedir gibi meleklerinle te'yid eyle Allah'ım. Amin." ifadelerini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Asker, Türk, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mehmetçiğe destek mesajı Açıklaması - Son Dakika


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