Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mersin Valisine ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mersin Valisine ziyaret

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mersin Valisine ziyaret, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Erbaş, hafızların icazet merasimini de kapsayan bir dizi programa katılmak için geldiği kentte, Vali Su'yla görüştü.

Mersin'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, "Mersin'de 2,5 günlük bir programımız var. İl buluşmalarımızın 23'üncüsü burada gerçekleştiriyoruz. Valimize yaptığımız ziyaretin ardından icazet merasimine katılacağız ve üniversitemizde açılış dersi vereceğiz." dedi.

Erbaş, sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya geleceklerini belirterek oradakilerle tecrübe ve görüş paylaşımı yapacaklarını ifade etti.

Mersin Valisi Su da Erbaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor
AK Parti'de Davutoğlu'na desteğini açıklayan partinin kurucularından eski vekil istifa etti Araba kiraladı, 40 bin liralık icra ile hayatı karardı Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:39:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mersin Valisine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]