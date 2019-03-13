Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mescid-i Aksa'daki Saldırılara Tepki

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarına tepki göstererek, "Camide ibadet eden insanlara ve din görevlilerine saldıracak kadar azgınlaşan zalimleri, şiddetle telin ediyorum" dedi.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarına tepki göstererek, "Camide ibadet eden insanlara ve din görevlilerine saldıracak kadar azgınlaşan zalimleri, şiddetle telin ediyorum" dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, dün Mescid-i Aksa'nın çiğnendiğini, imamlara ve ibadet eden sivillere saldırıldığını belirtti. Uluslararası hukukun hiçe sayıldığını vurgulayan Erbaş, açıklamasında şunları kaydetti:



"Camide ibadet eden insanlara ve din görevlilerine saldıracak kadar azgınlaşan zalimleri şiddetle telin ediyorum. Elbette bütün zalimler kendi yaktıkları ateşin kurbanı olmuştur ve tarih, nice zorbanın helak oluşuna şahittir. Önemli olan, zulmün ve haksızlığın karşısında kimin hangi tavrı takındığıdır. Peygamberler diyarına, insanlığın ortak mirasına, mabetlere yapılan tecavüz karşısında; bütün din ve inanç mensuplarının, vicdan sahiplerinin, insan hak ve onuruna saygı duyanların sessiz kalması düşünülemez. Bunun için başta Yahudi ve Hristiyanlar olmak üzere dünya kamuoyunu ahlakın ve hukukun gereğini yerine getirmeye, gerekli tepkiyi göstermeye davet ediyorum. Aksi halde zulme sessiz kalanlar da insanlığın vicdanında ilelebet mahküm olacaktır."



Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Filistin halkının yanında olduklarını ve her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.



ANKARA, -

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