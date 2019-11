Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Mevlid Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün yeryüzü, Resulullah'ın, çoraklaşmış ruhlara verdiği can suyuna her zamankinden daha çok muhtaçtır. Bu noktada biz inananlara düşen sorumluluk, İslam ahlakını en doğru şekilde anlayıp özümseyerek sonraki kuşaklara eksiksiz aktarmaktır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Erbaş yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"8 Kasım 2019 (12 Rebiü'l-evvel 1441) Cuma günü sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.s.) yeryüzünü teşriflerinin yıldönümüdür. Cenab-ı Hak, idrak edeceğimiz Veladet-i Nebi'yi tüm insanlık için hayırlara vesile kılsın. Cehalet ve zulmün hüküm sürdüğü, merhamet, hikmet ve erdemin kaybolduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir çağ, Allah Rasülü'nün gelişiyle ilmin, adaletin ve şefkatin aydınlığında asr-ı saadete dönüşmüştür. Cahiliye girdabında özünü ve değerlerini yitiren insanlık, onun yoluna revan olup kardeşliğin, iyiliğin ve güzel ahlakın en güzel örneklerini yeryüzüyle buluşturmuştur. Böylece bireysel, toplumsal ve evrensel düzlemde varlık, gaye, insan, bilgi ve değer ekseninde tarihin en büyük dönüşümü yaşanmıştır. Bu yönüyle Mevlid-i Nebi; İnsanlığın varlık ve alem hakkındaki yerleşik bakış açısını tümden değiştirerek yerine rahmani anlayışı yerleştiren, gerçekleştirdiği bu büyük inkişafla alemdeki bütün rahmet kapılarının insanlığa açılmasına vesile olan manevi bir anahtardır. Beşerin cahiliye anlayışına teslim olduğu bir dönemde, mekarim-i ahlak merkezli nebevi silsilenin, rahmet peygamberi Hz. Muhammed Mustafa ile taçlandığı, üstün insani erdem ve faziletlerin, Allah Rasülü'nün şahsında bayraklaştığı bir dönüm noktasıdır. Bugün önü alınamayan dünyevi menfaat ve ihtirasların sebep olduğu bireysellik girdabındaki insanlık; yolunu, yönünü ve yörüngesini kaybederek yok olmaya yüz tutmaktadır. İnsanın, çevre ve kainatla ilişkilerinin mekanik bir hale büründüğü, metafizik buhranlar sebebiyle varoluşun anlamsızlaşıp gayenin kaybolduğu, maddenin yüceltilerek hikmetin yitirildiği bir dünya, ideal manada yaşanılır olmaktan günbegün uzaklaşmaktadır."

Mesajında Hz. Muhammed (s.a.v) yaşamı boyunca öncülük ettiği islam ahlakının güzelliklerinin eksiksiz aktarılması gerektiğini bildiren Erbaş, "Can taşıyan her varlığa merhamet edip zarar vermemeyi çağlar ötesi bir üslupla deklare eden Peygamberimizin ardından dünyamız; acı, hüzün ve gözyaşının esaretinde kıvranmaktadır. Her ne sebeple olursa olsun, insan olmanın onuru ile bağdaşmayan bu tablo, Rasül-ü Ekrem'in veladetiyle alemi kuşatan rahmet ikliminin meydana getirdiği sekinete duyduğumuz ihtiyacı açıkça ortaya koymaktadır. Bu sebeple yeryüzü, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, en güzel örnekliğin kendisinde olduğu Resulullah'ın, çoraklaşmış ruhlara verdiği can suyuna her zamankinden daha çok muhtaçtır. Bu noktada biz inananlara düşen sorumluluk, Allah Resulünün yaşamı boyunca öncülük ettiği İslam ahlakının güzelliklerini en doğru şekilde anlayıp özümseyerek sonraki kuşaklara eksiksiz aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyor, insanlığın aradığı barış, huzur ve kardeşlik iklimine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)