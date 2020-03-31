Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşımı bağışlıyorum. Başkanlığımızın yöneticilerini, tüm il ve ilçe müftülerimizi ve tüm Diyanet teşkilatımızı bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum."