Son Dakika › Güncel › Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Açıklaması - Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek Açıklaması
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşımı bağışlıyorum. Başkanlığımızın yöneticilerini, tüm il ve ilçe müftülerimizi ve tüm Diyanet teşkilatımızı bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum."
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:52 Kaynak: AA
Son Dakika Antalya Valisi Karaloğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Samsun'dan destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek