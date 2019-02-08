Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Minik Öykü İçin Kök Hücre Bağışı Çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Minik Öykü İçin Kök Hücre Bağışı Çağrısı

53 dakika önce

3,5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin'e kök hücre bulunması için çağrıda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Minik Öykü İçin Kök Hücre Bağışı Çağrısı, System.String[]
3,5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin'e kök hücre bulunması için çağrıda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Embriyonik kök hücre hariç diğer kök hücrelerin naklinde dinen herhangi bir sakınca olmadığını, hatta sevap olduğunu anlatarak insanları kök hücre nakline, kök hücre bağışlamaya teşvik etmeliyiz" dedi.

3,5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin'in hikayesi tüm Türkiye'yi harekete geçirdi. En geç Mart ayının ikinci haftasında ilik nakli yapılması gereken minik Öykü için hala uygun ilik bulunamazken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Öykü'ye en kısa zamanda kök hücre bulunması için bağış yapılması çağrısında bulundu. Yayımladığı mesajda en kısa zamanda Öykü'nün ihtiyacı olan kök hücrenin bulunmasını umduğunu kaydeden Erbaş, "Bu noktada birbirimize yardımcı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Tüm hastalara şifa dileyen Erbaş, "Embriyonik kök hücre hariç diğer kök hücrelerin naklinde dinen herhangi bir sakınca olmadığını, hatta sevap olduğunu anlatarak insanları kök hücre nakline, kök hücre bağışlamaya teşvik etmeliyiz. Öykü yavrumuz ve onun durumunda olan insanlarımıza Allah'tan şifa diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur" açıklamasında bulundu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:20 Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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