Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Öğretmenler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Öğretmenler Günü mesajı

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Teşkilat mensubu tüm eğitimcilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize, bilgi ve hikmetle nesillerimizin kalbine dokunarak aydınlık bir geleceği inşa etme yolundaki yüce gayretlerinde kendilerine üstün başarılar diliyorum.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Teşkilat mensubu tüm eğitimcilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize, bilgi ve hikmetle nesillerimizin kalbine dokunarak aydınlık bir geleceği inşa etme yolundaki yüce gayretlerinde kendilerine üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erbaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki eğitimciler ile öğretmenleri kutlayan Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Millete hizmet etmeyi en büyük değer sayan, 'Ben muallim olarak gönderildim.' buyuran sevgili Peygamberimizin varisleri olan teşkilat mensubu tüm eğiticilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize, bilgi ve hikmetle nesillerimizin kalbine dokunarak aydınlık bir geleceği inşa etme yolundaki yüce gayretlerinde kendilerine üstün başarılar diliyorum."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:02 Kaynak: AA
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