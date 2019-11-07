Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan otizmli çocuklara destek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aksaray'da otizmli çocuklarının maruz kaldığı olay hakkında sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aksaray'da yaşanan, otizmli evlatlarımızı ve değerli ailelerini inciten olay, hepimizi derinden üzmüştür. Onlara ve ailelerine destek olmak insani ve İslami vazifemizdir. İnsanlık vicdanını derinden yaralayan böylesi üzücü olayların bir daha yaşanmaması en büyük dileğimizdir" dedi. - ANKARA