Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan personeline teşekkür Açıklaması - Son Dakika

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan personeline teşekkür Açıklaması
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde aktif şekilde yer alan personeline teşekkür etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde aktif şekilde yer alan personeline teşekkür etti.
Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Milli Mücadele'de olduğu gibi yaşadığımız bu zor süreçte de ülkemizin her yerinde milletimize özveriyle hizmet eden, camisini hayır köşesine dönüştüren, maske üreten, sokak hayvanlarına yiyecek veren, çocukları sevindiren, vefa gruplarında yer alan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum."
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:52 Kaynak: AA
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