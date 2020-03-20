Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sağlık çalışanlarına destek mesajı - Son Dakika

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sağlık çalışanlarına destek mesajı
7 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarına destek verdi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarına destek verdi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir insanı kurtaran, bütün insanlığı kurtarmış gibidir" ifadelerini kullanarak sağlık çalışanlarına destek verdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:15 Kaynak: İHA
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