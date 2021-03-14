Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sağlık çalışanlarına mektup Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sağlık çalışanlarına mektup Açıklaması

14.03.2021 19:47
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sağlık çalışanlarına mektup Açıklaması, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sağlık çalışanlarına yazdığı mektupta, "İnanıyorum ki çabalarınızın yüce Rabb'imiz katında da çok büyük bir değeri vardır ve bu samimi hizmetlerinizin en büyük mükafatı, ebedi hayat olan ahirette sizleri bulacaktır.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sağlık çalışanlarına yazdığı mektupta, "İnanıyorum ki çabalarınızın yüce Rabb'imiz katında da çok büyük bir değeri vardır ve bu samimi hizmetlerinizin en büyük mükafatı, ebedi hayat olan ahirette sizleri bulacaktır." ifadesini kullandı.

Erbaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Lütfen Platformu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için "Destan Yazanlara Mektup Yazalım" sloganıyla düzenlenen dijital mektup kampanyasına destek verdi.

Twitter hesabından paylaştığı mektuba "Değerli sağlık çalışanı kardeşlerim" hitabıyla başlayan Erbaş, "Dünyayı saran koronavirüs salgınıyla hep beraber mücadele ettiğimiz bu süreçte gösterdiğiniz özveri ve fedakarlık takdire şayandır. Her türlü zorluğu göğüsleyerek ve tüm riskleri göze alarak gece gündüz demeden vatandaşlarımızın sağlığı için çalıştınız." ifadelerini kullandı.

Erbaş, sağlık çalışanlarının aylarca evlerinden, çocuklarından, sevdiklerinden ayrı kaldığını ancak hastaların yanından ayrılmadığını belirterek, bu süreçte insanların sağlığı ve yaşaması için kendi hayatlarını ortaya koyarak dünyada yapılabilecek en büyük fedakarlığı yaptıklarını vurguladı. Erbaş, şöyle devam etti:

"Sevgili Peygamberimiz, 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' buyuruyor. Sizler bu tavrınızla en hayırlı insanlardan olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz. Bu tutumunuzla büyük bir millete ve yüce bir asalete mensup olduğunuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiniz. Ortaya koyduğunuz gayretle her birimizin sinesindeki müstesna yerinizi ebedileştirdiniz. Anne babalarınızın, evlatlarınızın ve sevdiklerinizin her daim onur duyacağı, iftiharla anlatacağı gurur kaynağı oldunuz.

İnanıyorum ki çabalarınızın yüce Rabb'imiz katında da çok büyük bir değeri vardır ve bu samimi hizmetlerinizin en büyük mükafatı, ebedi hayat olan ahirette sizleri bulacaktır. Zira Rabb'imiz, müminler için asıl hayatın ahiret yurdu olduğunu ve yapılan her bir iyilik için ahirette büyük mükafatlar vereceğini bizlere müjdelemektedir. İnanıyoruz ki insanın yeryüzünde bulunuş gayesi, alemlerin Rabb'ine gönülden inanmak ve iyi işler yapmaktır. Millet olarak bizim en büyük gücümüz ve imkanımız da birbirimize karşı beslediğimiz sevgi, merhamet, iyilik ve kardeşlik duygusu gibi değerlerimizdir. Bu dönemde sizler bizi biz yapan ve güçlü kılan bu değerlerimizin öncüsü oldunuz. İnancımız, ahlakımız ve değerlerimiz adına çocuklarımıza, gençlerimize, nesillerimize en güzel örnek oldunuz."

Erbaş, tüm imkanlarla her zaman sağlık çalışanlarının yanında olacaklarını ve şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da her duada onları minnetle anacaklarını ifade etti.

Dünyada en büyük servetin bir başkasının hayır duasını almak olduğuna işaret eden Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Peygamber Efendimiz, müminin mümin için yaptığı duayı Allah'ın mutlaka kabul edeceğini müjdelemektedir. Yardımına koştuğunuz her insanın gönülden duaları sizleri dünyada da ahirette de aziz kılacaktır. Bu vesileyle hekimlerimizden hemşirelerimize, idari personelinden yardımcı hizmetlerde çalışanlarına kadar sağlık ordumuzun her bir neferine şahsım, ailem ve milletimiz adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yüce Rabbimizden sağlık çalışanlarımızın her türlü zorluklarını kolay kılmasını, her hayırlı dileklerini kabul buyurmasını niyaz ediyorum. Ahirete irtihal edenlere rahmet hayatta olanlara hayırlı, huzurlu ve sağlıklı uzun ömürler bahşetmesini diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, nimeti, yardımı her daim sizlerle olsun."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Tıp Bayramı, 14 Mart, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sağlık çalışanlarına mektup Açıklaması - Son Dakika


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