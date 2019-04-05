Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Sakarya Valisi'ne Ziyaret

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Erbaş, Kampüs Camii'nde hafızlık icazet merasimine katılacağını belirterek, "Bugün inşallah Kampüs Camii'nde hafızlarımızın icazet merasimini yapacağız. Hafızlık bizim Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yapmış olduğumuz faaliyet alanlarından önden gelenlerinden birisidir. İyi insan yetiştirmenin en önemli yollarından birisidir. İnsanların hafız olması, Kuran'a hizmet noktasında hafızlığın büyük önem taşıdığını hepimiz biliyoruz. Hayırlara vesile olur inşallah" dedi. - Sakarya

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