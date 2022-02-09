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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigarayı bırakma çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigarayı bırakma çağrısı Açıklaması

09.02.2022 14:24
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigarayı bırakma çağrısı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bu alışkanlığın terk edilmesi çağrısında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bu alışkanlığın terk edilmesi çağrısında bulundu.

Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sigara kullanımı nedeniyle dünyamızda her yıl 7 milyon insan doğrudan, 1,2 milyon insan ise pasif içici olması sebebiyle hayatını kaybediyor. Sevdiklerimiz ve sağlığımız için Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle yeni bir başlangıç yapalım, dinen haram olan sigarayı bırakalım." ifadesini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Sigara, Medya, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigarayı bırakma çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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