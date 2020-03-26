Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan teşkilat çalışanlarına tebrik mesajı Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vatandaşlara manevi anlamda rehberlik ederek onların moral ve motivasyonlarını yükseltmeye çalışan Diyanet teşkilatı mensuplarını kutladığını belirtti.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde Vefa Koordinasyon grupları bünyesinde yaşlılarımız ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan, onları arayarak hatırlarını soran, vatandaşlarımıza manevi anlamda rehberlik ederek onların moral ve motivasyonlarını yükseltmeye gayret eden, minarelerimizden salgının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazını dillendiren camiamızın kıymetli mensuplarını, özverili ve gayretli çalışmaları için tebrik ediyorum.

Diyanet teşkilatının, ülkenin en ücra köşesine kadar milletin her zaman hizmetinde olduğunu vurgulayan Erbaş, "Birliğimiz ve dayanışmamız en büyük zenginliğimizdir." ifadesini kullandı.