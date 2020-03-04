Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan trafik kazasında vefat eden hafız İsmail Coşar için başsağlığı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan trafik kazasında vefat eden hafız İsmail Coşar için başsağlığı... - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan trafik kazasında vefat eden hafız İsmail Coşar için başsağlığı...

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden Kocatepe Camisi emekli imam hatibi, ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar'a rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan trafik kazasında vefat eden hafız İsmail Coşar için başsağlığı..., System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden Kocatepe Camisi emekli imam hatibi, ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar'a rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yüreklere dokunan ezanları ve tilavetleriyle birçok görevlimizin yetişmesinde emeği olan Hafız İsmail Coşar Hocamızın ve muhterem eşinin elim bir kazada vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Hocamıza ve eşine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:38 Kaynak: AA
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