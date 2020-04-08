Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Vefa Koordinasyon Grupları'na destek - Son Dakika

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Vefa Koordinasyon Grupları'na destek
36 dakika önce
DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, her zaman olduğu gibi KOVİD-19 sürecinde de Vefa Koordinasyon Grupları ile insanımızın yanındayız" dedi.
DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, her zaman olduğu gibi KOVİD-19 sürecinde de Vefa Koordinasyon Grupları ile insanımızın yanındayız" dedi.
Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, her zaman olduğu gibi Kovid-19 sürecinde de Vefa Koordinasyon Grupları ile insanımızın yanındayız. Bizim cami içi görevlerimiz olduğu gibi cami dışı görevlerimiz de var. Görevlerimiz sadece camilerin görevleri değil, mahallenin, ilçenin şehrin görevleri. Şu anda personelimiz sahada Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanımıza hizmet etmeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.Haber: ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:14 Kaynak: DHA
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