Diyanet uzaktan eğitimle Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı düzenleyecek - Son Dakika

Diyanet uzaktan eğitimle Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı düzenleyecek

24.12.2020 11:59
Diyanet uzaktan eğitimle Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı düzenleyecek, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye" sloganıyla uzaktan eğitimle Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı düzenlediklerini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye" sloganıyla uzaktan eğitimle Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı düzenlediklerini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek programa ilişkin sosyal medya hesaplarından video mesaj yayımladı.

Mesajında, Kur'an-ı Kerim'in, Allah'ın insanlığa sonsuz merhamet ve şefkatinin ifadesi, Allah'ın ezeli kelamı olduğuna vurgu yapan Erbaş, "Bu sebeple bir Müslüman için en temel hedeflerden ve mutluluklardan birisi, onu okumak, anlamak ve yaşanan bir hayata dönüştürmektir." ifadesini kullandı.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin önemine işaret ederek, Hazreti Muhammed'in "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir." hadisini anımsattı.

Milletin de geçmişten bugüne Kur'an-ı Kerim'e büyük bir hürmet ve muhabbet beslediğine, onu öğrenmek, okumak ve okutmak için nice zorluklara ve sıkıntılara göğüs gerdiğine dikkati çeken Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçmişte yaşanan sıkıntılar göz önüne alındığında görülecektir ki bugünkü durum, Rabb'imizin bizlere bir lütfu ve ikramıdır. Bu nimet karşısında bizlere düşen görev ise sözlerin en güzeli, hakikatin ve hidayetin kaynağı, şifa ve rahmet kapısı olan aziz kitabımızı gönüllerimize nakşetmektir. Kur'an'ın kıraatindeki muhteşem ahenkle dillerimizi, kulaklarımızı ve hanelerimizi tezyin etmektir. Onun eşsiz ilkelerini yaşantımızla temsil etmektir. Bu konuda Peygamber Efendimiz, 'Evlerinizi namaz ve Kur'an tilavetiyle aydınlatın' buyurarak bizlere hem büyük bir ufuk çizmekte hem de önemli bir sorumluluk yüklemektedir"

"Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye imkan sunuyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi, usulüne uygun okunması ve hıfzedilmesi için din görevlilerinin büyük bir özveriyle hizmet ettiğinin altını çizerek, her yıl 5 milyona yakın vatandaşın hafızlık kursları, ihtiyaç odaklı kurslar, 4-6 yaş grubu kurslar ve yaz Kur'an kurslarında eğitim gördüğünü aktardı.

Kovid-19 salgınının, hayatın her alanında olduğu gibi Kur'an kurslarındaki yüz yüze eğitimleri de olumsuz etkilediğine değinen Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu sebeple Kur'an kurslarımızda eğitimlerin kesintiye uğramaması amacıyla Başkanlığımız uzaktan eğitim faaliyetlerine ağırlık vermektedir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Kur'an kurslarına kayıtlı olan ihtiyaç odaklı, hafızlık ve 4-6 yaş grubu öğrencilerimiz, uzaktan eğitim yoluyla eğitimlerine devam etmektedir. Bunun yanı sıra kamuda esnek çalışmaya geçilmesi, hafta sonu ve hafta içi belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamalarının olması sebebiyle vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları gereken süreleri daha verimli ve faydalı hale dönüştürmek adına bir program başlatıyoruz. Böylelikle henüz Kuran-ı Kerim okumayı bilmeyen kardeşlerimiz için öğrenme imkanı sunuyoruz."

Başvurular Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesi üzerinden alınacak

Erbaş, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Kur'an-ı Kerim öğrenme imkanı bulamamış vatandaşlar için esnek zamanlı programlar oluşturulduğunu anımsatarak, "Hiç bilmeyenlerin bile iki aylık bir sürede Kur'an'ı Kerim'i öğrenebilmeleri amacıyla 'Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye' sloganıyla Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı hazırlanmıştır. Haftada 3 gün ve günde 2 saat dersin yer alacağı programa, başvurular 'www.diyanet.gov.tr' adresi üzerinden yapılabilecektir." bilgisini paylaştı.

Görme engelli vatandaşlar için ücretsiz "Braille Kur'an-ı Kerim Elif-Ba'sı" gönderilecek

Programa yurt içi ve dışından başvuru yapılabileceğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Ayrıca Braille alfabesiyle, okumayı bilen görme engelli vatandaşlarımız ve işitme engelli vatandaşlarımız da başvuru yapabilecektir. Programda kullanılacak materyallerin PDF formatlı dokümanlarına Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün sayfasında yer alan materyaller bölümünden ulaşılabilecektir. Görme engelli vatandaşlarımız, durumlarını gösteren bir raporla başvurmaları halinde ise 'Braille Kur'an-ı Kerim Elif-Ba'sı' ücretsiz olarak adreslerine gönderilecektir. Salgın sebebiyle içinden geçtiğimiz zor zamanlarda tüm vatandaşlarımızı yüce kitabımız Kur'an'ı Kerim'e daha çok zaman ayırmaya, kitabımızı öğrenmek, okuyuşumuzu geliştirmek ve onun huzur veren tilaveti ve mesajlarıyla buluşmak için bu programa katılmaya davet ediyorum. Evlerimiz Kur'an'ın bereketiyle bereketlensin, gönüllerimiz onunla şifa bulsun diye 'Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye' diyor; hepinizi muhabbetlerimle selamlıyorum."

Diyanet uzaktan eğitimle Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı düzenleyecek
Diyanet uzaktan eğitimle Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı düzenleyecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Medya, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet uzaktan eğitimle Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı düzenleyecek - Son Dakika


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