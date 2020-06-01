Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yeni normal dönem açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin, "Ülke olarak bu süreçte gösterdiğimiz hassasiyeti şimdi de yeni normal dönemde devam ettirmek için maske, mesafe ve imanın yarısı temizliğe devam edelim." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Dünyanın salgınla mücadelesinde en önemli ilke, Peygamberimizin 'Salgın hastalık bulunan yere girmeyiniz, böyle bir yerde iseniz oradan çıkmayınız.' hadisi oldu. Ülke olarak bu süreçte gösterdiğimiz hassasiyeti şimdi de yeni normal dönemde devam ettirmek için maske, mesafe ve imanın yarısı temizliğe devam edelim."