Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV 8. Gençlik Fuarı'nda konuştu - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Okumaktan, okutmaktan, öğrenmekten, öğretmekten uzak kalmayacağız. Buna dikkat ettiğimiz asırlarda, kütüphanelerimizin, kitaplarımızın bütün dünyayı aydınlattığı asırlarda hep yükselmişiz, ilerlemişiz." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8. Gençlik Fuarı'nın açılışında konuşan Erbaş, fuarın teması olan "denge ve alem" konusunun çok önemli olduğunu kaydetti.

Erbaş, Cenabıhakk'ın kainatı çok güzel bir dengede yarattığını vurgulayarak, kainattaki bu dengeyi yeryüzüne yansıtacak halifeyi de yaratarak, ona "insan" dediğini anlattı.

Tüm peygamberlerin bunun için görevlendirildiğini ifade eden Erbaş, "Kainattaki dengeyi yeryüzünde de sağlasınlar diye peygamberleri gönderiyor ve bu peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Tabiri caizse bir denge peygamberi olarak geliyor. Getirdiği Kur'an bir denge kitabıdır, İslam bir denge dinidir." şeklinde konuştu.

Erbaş, Hazreti Muhammed Mustafa'ya son gelen ayet-i kerimenin Maide Suresi'nin üçüncü ayeti olduğunu anımsatarak, ayette, "Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım." denildiğini kaydetti.

İnsanlara, "Yaşadığınız müddet içerisinde Cenabıhakk'ın size nasip etmiş olduğu en büyük nimet nedir?" sorusu sorulduğunda cevabın "Müslüman olmaktır" olması gerektiğini dile getiren Erbaş, "Çünkü Allahutaala 'nimetim' diyor İslam'a. İşte 'denge dini' diyoruz biz İslam'a. Din olarak 'sizin için İslam'ı seçtim, ondan razı oldum' diyor. Başka bir ayet-i kerimede de 'Kim ki İslam'dan başka din seçerse ondan kabul olunmaz' buyuruyor." ifadelerini kullandı.

Erbaş, bütün peygamberlere gönderilen dinin adının İslam olduğunu, dolayısıyla bütün peygamberlerin getirdiği o dine, "denge dini İslam" denildiğini söyledi.

Bu konuyla ilgili olarak fuar kapsamında konuşmaların yapılacağını, eserlerin sergileneceğini ve gençlerin dikkatinin çekileceğini aktaran Erbaş "Gençlik, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Mekke-i Mükerreme'de de yanında olan, Medine-i Münevvere'de de yanında olan kimselerdir. Gençler sayesinde Yesrib, Medine-i Münevvere oldu.

Mekke'den Medine'ye hicret etmedi Peygamber Efendimiz, Yesrib'e hicret etti. Kendisi de etrafında ona destek olan gençler sayesinde nurlu şehir, münevver şehir haline geldi Yesrib. İnşallah sizler sayesinde ülkemiz, milletimiz ve yeryüzü, münevver bir ev, münevver bir sokak, münevver bir mahalle, münevver bir şehir, münevver bir ülke..." şeklinde konuştu.

Erbaş, inen birinci surenin "İkra" diye başladığını, nüzul sırasına göre ikinci inen surenin ise "Kalem" suresi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"O zaman bizim hedef cümlemiz şu olsun; Bizim medeniyetimizin gençleri olarak elimizden kitap ve kalem düşmeyecek anlamına gelir bu. Okumaktan, okutmaktan, öğrenmekten, öğretmekten uzak kalmayacağız. Buna dikkat ettiğimiz asırlarda, kütüphanelerimizin, kitaplarımızın bütün dünyayı aydınlattığı asırlarda hep yükselmişiz, ilerlemişiz. Kitaptan, kalemden, öğrenmekten, öğretmekten uzak olduğumuz zamanlarda dengemiz bozulmuş. Dengemizin bozulmaması için, alemdeki dengenin insanlığa da yansıması için kitap, kalem, okumak, okutmak, öğrenmek, öğretmek, araştırmak bizim hedefimizdir."

Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar, denge ve alem konusuyla ilgili bir konuşma yaparken, AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir de "Türkiye'nin kuşatıcılık, süreklilik ve istikameti" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gönderdiği mesajlar okundu.

Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 39 gençlik kuruluşunun katılımıyla düzenlenen fuar, 15 Mayıs'a kadar devam edecek.