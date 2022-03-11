Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV Kitap Kahve'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV Kitap Kahve'nin açılışında konuştu Açıklaması

11.03.2022 19:58
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV Kitap Kahve'nin açılışında konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Rusya Ukrayna'ya saldırdığı zaman dünyanın gözü açıldı, 'Ne oluyor, hangi asırda yaşıyoruz, bu asırda savaş olur mu?' Peki 1990'lı yıllarda Bosna'da 250 bin Müslüman öldürülürken bu savaş değil miydi?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Rusya Ukrayna'ya saldırdığı zaman dünyanın gözü açıldı, 'Ne oluyor, hangi asırda yaşıyoruz, bu asırda savaş olur mu?' Peki 1990'lı yıllarda Bosna'da 250 bin Müslüman öldürülürken bu savaş değil miydi?" dedi.

Erbaş, Afyonkarahisar'ın Erenler Mahallesi'nde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kitap Kahve'nin açılışında yaptığı konuşmada, İslam medeniyetindeki bilginin "faydalı bilgi" olduğunu söyledi.

Bilginin önemine dikkati çeken Erbaş, "Bugün bilgiyi, insanların ruhi ve zihni gelişimini sağlamak için de kullanabilirsiniz. Yine bilgiyi, nükleer bomba yapıp insanların üzerine atarak binlerce insanı yok etmek için de kullanabilirsiniz." diye konuştu.

Erbaş, 2022'de dünyanın pek çok yerinde savaşların olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Rusya Ukrayna'ya saldırdığı zaman dünyanın gözü açıldı, 'Ne oluyor, hangi asırda yaşıyoruz, bu asırda savaş olur mu?' Peki 1990'lı yıllarda Bosna'da 250 bin Müslüman öldürülürken bu savaş değil miydi? Irak'ta, Suriye'de yüz binlerce insanın öldürülmesi, milyonlarcasının evlerinden barklarından uzaklaşmak zorunda kalması, buna sebep olanlar savaş değil miydi? Savaştı ama orada mağdur ve mazlum olanlar Müslümandı. Kendileri de zaten o kadar ikiyüzlü davranıyor. 'Avrupa'nın ortasında Ukrayna yok oluyor, neredesiniz ey dünya' diyorlar. Sanki öbür taraflarda olunca normalmiş, orada olunca anormalmiş gibi."

İslam medeniyetinin, insanların rengine, inancına bakmadan nerede mazlum ve mağdur varsa onlara sahip çıktığını, zalimin karşısında dik durduğunu vurgulayan Erbaş, "Öyle olmuş ki zalim Müslüman olsa da zalimin karşısına çıkmış, mazlum gayrimüslim olsa da onu koruma altına almış." dedi.

Daha sonra Erbaş, Diyanet Gençlik Merkezinin de açılışını gerçekleştirdi. Erbaş, burada sohbet ettiği gençlere, öğrencilik anılarını anlattı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Kitap, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV Kitap Kahve'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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