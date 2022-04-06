Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, teravih namazı kıldırdı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, teravih namazı kıldırdı

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde vatandaşlara teravih namazı kıldırdı.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan ayının 4'üncü gününde Ankara Hacı Bayram Camii'nde cemaatle bir araya geldi. Camideki vatandaşlara teravih namazı kıldıran Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kardeşlerimizle teravih namazında bir araya geldik. Teravih namazı ne mübarek ve faziletli bir ibadettir. Teravih namazına koşarak camilere gelelim. Gençlerimizi, çocuklarımızı 5 vakit namaza ve teravih namazına teşvik edelim" dedi.

Haber: ANKARA,