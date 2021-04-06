Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Teravih namazının evde kılınması kararı aldık - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler sonucunda teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Ayrıca gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nda 2021 yılı ramazan ayı için bilgilendirme toplantısı düzenledi. Erbaş, sayısız güzelliklerle dolu kutlu mevsimin arefesinde olunduğunu belirterek, "İnşallah 12 Nisan Pazartesi akşamı kılacağımız teravih namazının ardından 13 Nisan Salı günü tutacağımız ilk oruç ile mübarek ramazan ayına girmiş olacağız. Bunun heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.