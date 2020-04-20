Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Teravih namazları evlerde ferdi olarak kılınacak" - Son Dakika
Son Dakika Genel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Teravih namazları evlerde ferdi olarak kılınacak' - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Teravih namazları evlerde ferdi olarak kılınacak"

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Teravih namazları evlerde ferdi olarak kılınacak" Erbaş, Ramazan öncesi kan bağışı çağrısında bulundu Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayında teravih namazlarının evlerde ferdi olarak eda edileceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Teravih namazları evlerde ferdi olarak kılınacak"

Erbaş, Ramazan öncesi kan bağışı çağrısında bulundu

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayında teravih namazlarının evlerde ferdi olarak eda edileceğini söyledi. Erbaş, Ramazan ayının kan bağışının azaldığı bir dönem olduğunu da belirterek, "Ramazan'dan önce başta tüm mensuplarımız ve din görevlisi hocalarımız olmak üzere milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Ramazan ayından önce buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl teması 'Ramazan ve Sorumluluk Bilinci' olarak belirlenen Ramazan ayı faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi. Erbaş, "Müslüman olarak birbirimize karşı ihmale gelmeyecek sorumluluklarımız bulunmaktadır. Bunların başında da karşımızdakine güven vermek, iyilik yapmak, onu Yaratan için sevip hakkına saygı göstermek gelmektedir. Bu, sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) bizlere miras bıraktığı en önemli değerlerden güzel ahlak ve hukukun gereğidir. Bununla birlikte hava, su, toprak, tabiat ve ekolojinin bütün unsurları ile ilişkimiz de çevremizdeki her şeyi emrimize amade kılan Rabbimize imanın ve kulluk sorumluluğumuzun önemli bir parçasıdır. Fakat modern zamanlarda insanlık, bahsettiğim bütün bu sorumlulukları vahim bir hata olarak unutur hale geldi. İnsana, çevreye ve tüm mahlukata karşı sorumluluklar ihmal edildi. Hal böyle olunca fıtrat zedelendi. İnsan kendine yabancılaştı. Tüm bunlar esasen insanın alemlerin Rabbiyle arasındaki irtibatı ve sorumluluk duygusunu göz ardı etmesinden kaynaklandı. Dolayısıyla bugün bir yanda salgın hastalık, korku, endişe, diğer yanda savaş, açlık, şiddet ve vahşetin kıskacında inleyen insanlık, Allah'ın varlık ve tabiat için koyduğu ölçülerin bozulmasındaki sorumluluğunu muhasebe etmek zorundadır" dedi.

"Tüm mensuplarımız ve din görevlisi hocalarımız olmak üzere milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum"

Ramazan ayı öncesinde vatandaşlara kan bağışı çağrısında da bulunan Erbaş, "Yetkililer, kan merkezlerindeki stoklarda hızla azalma olduğunu ifade etmektedir. Ramazan ise kan bağışının azaldığı bir dönemdir. Bu sebeple Ramazan'dan önce başta tüm mensuplarımız ve din görevlisi hocalarımız olmak üzere milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Ramazan ayından önce buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Ramazan'ı büyük oranda evlerde geçireceğimiz gerçeğinden hareketle din hizmetlerimizi bu duruma göre planladık"

Ramazan ayında vatandaşlar için Diyanet TV ekranlarında özel programlar hazırlandığını ifade eden Erbaş, "Ramazan'ı büyük oranda evlerde geçireceğimiz gerçeğinden hareketle din hizmetlerimizi bu duruma göre planladık. Ramazan'da Kur'an okumayı öğrenmek isteyenlere yönelik bir kampanya başlattık. 'Kur'an Öğreniyorum' programı her gün iki defa televizyonumuzda yayınlanacaktır. Kur'an öğrenmek isteyen kardeşlerimizi o saatlerde Diyanet TV'ye bekliyoruz. Korona virüs sebebiyle Kur'an kurslarımız kapalı olduğu için uzaktan eğitim programları yayınlanmaya devam edecektir. Engelli kardeşlerimize özel işaret dili ile hazırlamış olduğumuz programlar yine televizyondan yayınlanacaktır. Diyanet TV, Diyanet Radyo, Diyanet Kur'an Radyo ve Diyanet Risalet Radyolarımızda iftar ve sahur programları yapılacaktır. Vatandaşlarımızın camilerde mukabele dinlemekten mahrum kaldığı bu zor günlerde Diyanet TV aracılığıyla 30 farklı hafız tarafından tilavet edilen '30 Cüz 30 Hafız' adlı mukabele programı günün üç farklı vaktinde yayınlanacaktır. Kur'an sevdalılarını inşallah bu mukabeleyi takip etmeye bekliyoruz. Vatandaşlarımızın camilerde birlikte ibadet edemediği gerçeğinden hareketle Diyanet TV'de öğle ve teravih vakitlerinde 'Ramazan Sohbetleri' yayınlanacaktır. Başkanlığımız yayınlarından 'Ramazan Kitaplığı' oluşturularak ücretsiz erişime açılacaktır" diye konuştu.

"Polemik üretecek popülist tavırlardan uzak kalmalarını özellikle istirham ediyorum"

Sosyal medya üzerinden ve televizyon kanallarında yapılacak programlarda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Ramazan'da televizyon, radyo kanallarında ya da sosyal medyada program yapan, konuşan herkesten toplumumuza doğru bilgi aktarma konusunda sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini, kaynağı belli olmayan, hayatımıza değer katmayan anlamsız bilgi ve konuları ekrana ve gündeme getirmemelerini; güzel, yapıcı ve birleştirici bir üslup kullanmalarını ve tartışma meydana getirecek, polemik üretecek popülist tavırlardan uzak kalmalarını özellikle istirham ediyorum" şeklinde konuştu.

"Vakfımız, bu yıl Ramazan ayında yurt içinde ve yurt dışında toplam 12 milyona yakın yardım yapmış olacak"

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak Ramazan ayında yurt içinde 81 il ve tüm ilçelerde, yurt dışında ise 35 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşılacağını bildiren Erbaş, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında geçen yıl 98 ülkede gerçekleştirilen yurt dışı faaliyetlerinin bu yıl 35 ülke ile sınırlandırıldığını kaydederek, "Bu yıl Ramazan faaliyetlerimize yurt içinde, ülkemizde ağırlık vereceğiz. Burada da iftar sofraları kurmak yerine iftar paketleri, gıda paketleri, alışveriş yardım kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de, yarın da hep onların yanında olacağız. Bu itibarla 2020 yılı Ramazan çalışmalarımız kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarında 35 ülkede Ramazan ayının sonuna kadar 38 bin 450 gıda, 46 bin iftar paketi dağıtımı ve 10 bin 800 yetime bayramlık kıyafet dağıtacağız. Yurt içine yönelik yardımlar çerçevesinde ise 81 ilimizde 61 bin alışveriş yardım kartı, bayramlık kıyafet, Vakfımıza yapılan bağışlarla kesilen adak kurban etlerini dağıtarak 152 bin 500 aileye ulaşmaya gayret edeceğiz. Özetle Vakfımız, bu yıl Ramazan ayında yurt içinde ve yurt dışında toplam 12 milyona yakın yardım yapmış olacak" ifadelerini kullandı.

SMS ile fitre bağışı yapılabilecek

Ramazan ayı boyunca vatandaşların zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışlarını www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online olarak yapabileceği bilgisini paylaşan Erbaş "İl ve ilçe müftülüklerimiz, TDV şubelerimiz aracılığıyla doğrudan bağış yapabilirler. Tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı hesaplar aracılığıyla da yapabilirler. Ayrıca, bağışçılarımız tüm GSM operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan 5601'e SMS göndererek fitre bağışında bulunabilecek. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 27 TL'dir" dedi.

Erbaş, teravih namazlarının Ramazan ayı boyunca camilerde kılınmayacağını belirterek, vatandaşların teravih namazını ferdi olarak eda edebileceğini belirtti. Erbaş, teravih namazının aile içinde ve çocuklarla birlikte kılınması tavsiyesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Teravih namazları evlerde ferdi olarak kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 12:53 Kaynak: İHA

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