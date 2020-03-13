Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tokalaşmadan, gönül selamı verelim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tokalaşmadan, gönül selamı verelim - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tokalaşmadan, gönül selamı verelim

6 saat önce

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazındaki 'Tedbir müminden takdir Allah'tandır' başlıklı hutbesinde, koronavirüse karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tokalaşmadan, gönül selamı verelim, System.String[]

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazındaki 'Tedbir müminden takdir Allah'tandır' başlıklı hutbesinde, koronavirüse karşı tedbirli olunması konusunda uyardı. Erbaş, "Tokalaşmadan, belli bir mesafeden birbirimize gönül selamı vererek, hal hatır soralım" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazı kıldırdı. Erbaş, cuma hutbesinde; tarih boyunca birçok hastalığın Allah'ın yardımı ve insanların gayretli araştırmaları ile tedavi edildiğini, koronavirüsün de şifasının bulunacağını söyledi. Halka düşenin, hastalığa yakalanmamak için tedbiri elden bırakmamak olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları söyledi:

"Aziz müminler bu salgından korunmak için öncelikle beden, kıyafet, yiyecek ve çevre temizliğine dikkat edelim. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım. Öksürdüğümüz ya da hapşırdığımız zaman tek kullanımlık mendillerle veya dirseğimizin iç kısmıyla ağzımızı kapatalım. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim. Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanları temiz tutalım. Ellerimizi her zamankinden daha fazla sabunla ve ovalayarak yıkayalım. Kirli ellerimizle ağzımıza, burnumuza ve gözümüze dokunmayalım. Camilerimizde ortak tespihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi tespihimizle tesbihatımızı eda edelim. Şayet yurt dışı seyahatinden dönmüşsek, 14 gün boyunca evimizden dışarıya çıkmamaya özen gösterelim. Umre ziyaretinden dönenlerin de bu hususa dikkat etmesini ve ziyaretçi kabul etmemesini sağlayalım."

'GÖNÜL SELAMI VERELİM'

Türk milletinin samimi ve sıcakkanlı olduğunu, dost ve arkadaşlarıyla tokalaşıp ve kucaklaştığını kaydeden Erbaş, "Elbette bu davranışlar çok güzel ve değerlidir. Ancak bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu bu dönemde böyle uygulamalara ara vermek sorumluluğun ve tedbirin gereğidir. Bilhassa camilerimizde yaygın olan namaz sonrası musafaha uygulamasına ara verelim. Tokalaşmadan belli bir mesafeden birbirimize gönül selamı vererek hal hatır soralım. Belli bir yaşın üzerinde olanlar koronavirüsten daha fazla etkilenmekte ve risk grubunda yer almaktadır. Dolayısıyla bu günlerde yaşlılarımız evlerinde istirahat etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıdır" diye konuştu.

Paniğe kapılmadan virüse karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hutbenin ardından cuma namazını kıldırdı.

Öte yandan bazı kişilerin camiye maske takarak geldiği görüldü.

FOTOĞAFLI


Diyanet İşleri Başkanlığı, Ahmet Hamdi Akseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Barcelona, korona virüs nedeniyle tüm faaliyetlerini durdurdu!
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem! Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak

Son Dakika Haberleri
20:27 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'taki ziraat odası başkanlarını kabul etti
20:27 Bodrum'da kaçak yapılarla mücadele devam ediyor
20:27 YÖK'ten korona virüs tedbirleri
20:26 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDE DEZENFEKTAN ÇALIŞMASI
20:26 Kafede çıkan yangın korkuttu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 20:32:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tokalaşmadan, gönül selamı verelim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]