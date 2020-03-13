Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tokalaşmadan, gönül selamı verelim - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazındaki 'Tedbir müminden takdir Allah'tandır' başlıklı hutbesinde, koronavirüse karşı tedbirli olunması konusunda uyardı. Erbaş, "Tokalaşmadan, belli bir mesafeden birbirimize gönül selamı vererek, hal hatır soralım" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazı kıldırdı. Erbaş, cuma hutbesinde; tarih boyunca birçok hastalığın Allah'ın yardımı ve insanların gayretli araştırmaları ile tedavi edildiğini, koronavirüsün de şifasının bulunacağını söyledi. Halka düşenin, hastalığa yakalanmamak için tedbiri elden bırakmamak olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları söyledi:

"Aziz müminler bu salgından korunmak için öncelikle beden, kıyafet, yiyecek ve çevre temizliğine dikkat edelim. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım. Öksürdüğümüz ya da hapşırdığımız zaman tek kullanımlık mendillerle veya dirseğimizin iç kısmıyla ağzımızı kapatalım. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim. Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanları temiz tutalım. Ellerimizi her zamankinden daha fazla sabunla ve ovalayarak yıkayalım. Kirli ellerimizle ağzımıza, burnumuza ve gözümüze dokunmayalım. Camilerimizde ortak tespihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi tespihimizle tesbihatımızı eda edelim. Şayet yurt dışı seyahatinden dönmüşsek, 14 gün boyunca evimizden dışarıya çıkmamaya özen gösterelim. Umre ziyaretinden dönenlerin de bu hususa dikkat etmesini ve ziyaretçi kabul etmemesini sağlayalım."

'GÖNÜL SELAMI VERELİM'

Türk milletinin samimi ve sıcakkanlı olduğunu, dost ve arkadaşlarıyla tokalaşıp ve kucaklaştığını kaydeden Erbaş, "Elbette bu davranışlar çok güzel ve değerlidir. Ancak bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu bu dönemde böyle uygulamalara ara vermek sorumluluğun ve tedbirin gereğidir. Bilhassa camilerimizde yaygın olan namaz sonrası musafaha uygulamasına ara verelim. Tokalaşmadan belli bir mesafeden birbirimize gönül selamı vererek hal hatır soralım. Belli bir yaşın üzerinde olanlar koronavirüsten daha fazla etkilenmekte ve risk grubunda yer almaktadır. Dolayısıyla bu günlerde yaşlılarımız evlerinde istirahat etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıdır" diye konuştu.

Paniğe kapılmadan virüse karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hutbenin ardından cuma namazını kıldırdı.

Öte yandan bazı kişilerin camiye maske takarak geldiği görüldü.

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