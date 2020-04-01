Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Tüm personelimizle Milli Dayanışma Kampanyası'nı destekliyoruz" - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Tüm personelimizle Milli Dayanışma Kampanyası'nı destekliyoruz"

1 saat önce

Milli Dayanışma Kampanyası'na desteklerini açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirmekte olduğumuz 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'nı 150 bine yakın hocamızla destekliyoruz" dediDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş

Milli Dayanışma Kampanyası'na desteklerini açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirmekte olduğumuz 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'nı 150 bine yakın hocamızla destekliyoruz" dedi


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir televizyon kanalında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na desteklerini açıkladı.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirmekte olduğumuz 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'nı ülkemiz genelinde 150 bine yakın hocamızla ve yurt dışında 2 bini aşkın görevlimizle destekliyoruz" dedi.


"Yakınlaşmanın en büyük vasıtası paylaşmaktır"


Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının tüm personeline 'Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' sloganıyla çağrıda bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:


"Yakınlaşmanın en büyük vasıtası paylaşmaktır. İslam paylaşma, yardımlaşma dinidir. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Milli Mücadele'den 15 Temmuz'a ve günümüze kadar nasıl en zor zamanlarımızda ırk, mezhep, meşrep, inanç ayrımı yapmadan bu millet, bu vatan için nasıl birleşmişse bugün de özellikle bu salgın döneminde mağdur olan, işini kaybeden, zor duruma düşen kardeşlerimize desteklemek için alanlarda olmalıyız. Mutlaka paylaşmalıyız. Maaşımızla, maaşımızın bir kısmıyla paylaşımda bulunmalıyız. İş adamlarımız, sanayicilerimiz, herkes olanın olmayanla paylaşması gerekiyor."


Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette infaktan bahsedildiğini hatırlatan Başkan Erbaş, "Rabbimiz, muhsin olan insanları, iyi olan insanları bollukta da darlıkta da birbirine infak eden, bu infakın lezzetini tadan kullar olarak değerlendiriyor ve 'Allah muhsinleri sever' buyuruyor" diye konuştu.


"Bütün din görevlilerimiz vatandaşımızın yanında"


Başkan Erbaş, din görevlilerinin bu zor süreçte sahada yaptıklarını da aktararak, "Başkanlığımızın merkezinden taşrada en küçük köye 150 bine yakın hocamız şu anda mağdur insanlarımızın yanında, yaşlı insanlarımızın, evinden çıkamayan insanlarımızın maaşını çekip kendilerine getiriyor ve evlerinin ihtiyacını giderme noktasında onlara destek oluyor. Şu anda bütün görevlilerimiz vatandaşımızın yanında" ifadelerini kullandı.


"Bütün kardeşlerimizi bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum"


Bu süreçte insanlara yardımcı olmanın iyilikte yarışmak olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, şöyle konuştu:


"Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, 'İyilikte yarışanlar var ya, o iyilikte yarışanlar, işte Allah'a en yakın olanlar onlardır.' O açıdan biz hem maddi olarak hem de manevi olarak insanımızın yanındayız. Biz diyoruz ki vakit iyilik vaktidir. İnsanımız bu iyiliği hangi alanda yapmak istiyorsa o alanda çalışmak onların lehine olan bir şeydir. Bu bir fırsattır. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyada en güzel bir şekilde bu iyiliği ekersek, insanımızın yanında olursak, paylaşırsak, ekmeğimizi bölersek bu millet daha çok ayakta olacaktır. Bu millet hiçbir zaman sıkıntı yaşamayacaktır. Geçmişimizde olduğu gibi bugün de inşallah bu sıkıntılı zamanları atlatacağız. Milletimizi, hocalarımızı, bütün kardeşlerimizi bu kampanyaya destek olmaya, seferberliğe katkı sağlamaya davet ediyorum ve bu iyilikten paylarını almalarını özellikle istirham ediyorum. Çünkü Rabbimiz muhsinleri, iyilik yapanları sever. Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah." - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yakın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:09 Kaynak: İHA

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