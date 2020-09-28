Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Azerbaycanlı şehitler için taziye - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade'yi arayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı sonucu şehit olanlar için taziyelerini iletti.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş görüşmede, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı sonucu şehit olanlar için başsağlığı dileğinde bulundu. Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine yapılan saldırıyı kınadığını belirten Erbaş, Türk milletinin Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı. Başkan Erbaş, saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.