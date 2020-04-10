Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı
7 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, şunları kaydetti:
"Milletimizin huzuru ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalışan, Kovid-19 ile mücadelede de vatandaşımıza hizmet etmeye devam eden Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyorum."
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:16 Kaynak: AA
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