Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Milletimizin huzuru ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalışan, Kovid-19 ile mücadelede de vatandaşımıza hizmet etmeye devam eden Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyorum."