Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Uluslararası İyilik Ödülleri" töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Uluslararası İyilik Ödülleri" töreninde konuştu Açıklaması

15.03.2022 17:02
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Uluslararası İyilik Ödülleri" töreninde konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) dünyada ihtiyaç duyulan her yere herhangi bir ayrım gözetmeksizin yardım elini uzattığını belirterek, "Eğitimden sosyal yardımlara, camilerin inşasından gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda iyilik çalışmaları yapmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) dünyada ihtiyaç duyulan her yere herhangi bir ayrım gözetmeksizin yardım elini uzattığını belirterek, "Eğitimden sosyal yardımlara, camilerin inşasından gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda iyilik çalışmaları yapmaktadır." dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" töreninde konuşan Erbaş, ödül töreninin çağın maddi ve manevi krizlerine karşı insanların elinden tutacak, ona yol gösterecek, ihsan üzerine inşa edilmiş bir iyilik buluşması olduğunu ifade etti.

Dünyanın büyük krizlerin içinden geçtiğine dikkat çeken Erbaş, savaş, yıkım, göç ve yoksulluğun her yıl daha da yayıldığını söyledi.

Erbaş, "Böyle bir ortamda iyilere teveccüh göstermek ve iyiliği dünya ölçeğinde yaymak amacıyla 2015 yılından beri dünyayı iyilik değiştirecek ilkesiyle düzenlediğimiz Uluslararası İyilik Ödülleri'nin daha önemli ve daha anlamlı hale geldiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim'de insanın mükerrem bir varlık olarak yaratıldığının belirtildiğini aktaran Erbaş, "Mükerrem olmak, varlıklarla ilişkide kerem sahibi olmaktır, Muhtaçlarla, mazlumlarla, mahzun gönüllerle beraber olmaktır. Mükerrem olmak iyi insan olmak, iyilik yolunda yürümektir. Dünya hayatının aldatıcılığı hususunda bizleri uyaran Cenabı Hak, iyilik ve takvada yardımlaşmamızı emretmektedir." dedi.

"Bu yıl iki alanda vefa ödülümüz var"

TDV'nin, 47 yıl önce İslam'ın iyilik mefkuresi ile ihsan anlayışını, umudu, kardeşliği ve sevgiyi geleceğe taşıma ideali doğrultusunda kurulduğunu belirten Erbaş, "TDV, dünyada ihtiyaç duyulan her yere herhangi bir ayrım gözetmeksizin yardım elini uzatmaktadır. Eğitimden sosyal yardımlara, camilerin inşasından gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda iyilik çalışmaları yapmaktadır." bilgisini paylaştı.

Erbaş, TDV'nin bulunduğu ülkelere Türk milletinin cömertliğini ve Türkiye'nin büyüklüğünü götürdüğünü, vakfın Türkiye'de 1003 şubede ve yurt dışında 149 ülkede hizmet ürettiğini, 12 ülkede 27 eğitim kurumunda geleceği imar edecek nesiller yetiştirdiğini söyledi.

Vakfın, Milli Eğitim Bakanlığıyla iş birliği içerisinde 111 ülkeden gelen 10 binin üzerinde öğrenciye ev sahipliği yaptığını aktaran Erbaş, Ramazan ve kurban vesilesiyle milyonlarca kişiye yardım ettiğini belirtti.

6. Uluslararası İyilik Ödülü'nü almaya hak kazanan Yusuf İslam, Siraj Wahhaj, Gamze Özçelik, Ali Önder ve Ahmet Aydemir'e ödüllerinin takdim edileceğini bildiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu yıl iki alanda vefa ödülümüz var. Polisimizden askerimize, sağlık çalışanlarımızdan din görevlilerimize, eğitimcilerimizden sosyal hizmetler personeline, AFAD görevlilerinden bütün resmi ve sivil toplum kuruluşlarımıza kadar nice fedakar yüreğin oluşturduğu vefa sosyal destek gruplarına, bu yıl TDV Vefa Ödülü'nü takdim edeceğiz. Ayrıca evlatlarını terör belasından ve hain örgütlerin elinden kurtarmak için verdikleri kararlı ve destansı mücadeleyle adını tarihe yazdıran anneler adına ki onlara 'Diyarbakır anneleri' diyoruz, temsilen aramızda bulunan hanımefendi kardeşlerimize vefa ödülünü takdim edeceğiz. Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz ve inanıyoruz ki dünyayı iyilik değiştirecek."

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Kongre, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Uluslararası İyilik Ödülleri' töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Uluslararası İyilik Ödülleri" töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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