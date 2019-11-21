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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışına katıldı
6 saat önce
Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışı Salondan detaylar Kur'an-ı Kerim tilaveti Diyanet İşlerş Başkanlığı tarafından hazırlatılan "Kamu Spotu" Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANTALYA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,"Peygamberimiz ve Aile" temasıyla...
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:52 Kaynak: AA
Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışı
Salondan detaylar
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Diyanet İşlerş Başkanlığı tarafından hazırlatılan "Kamu Spotu"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması
ANTALYA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,"Peygamberimiz ve Aile" temasıyla düzenlenen Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışına katıldı.
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