Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışına katıldı
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışına katıldı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışına katıldı

6 saat önce

Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışı Salondan detaylar Kur'an-ı Kerim tilaveti Diyanet İşlerş Başkanlığı tarafından hazırlatılan "Kamu Spotu" Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANTALYA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,"Peygamberimiz ve Aile" temasıyla...

Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışı

Salondan detaylar

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Diyanet İşlerş Başkanlığı tarafından hazırlatılan "Kamu Spotu"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması

ANTALYA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,"Peygamberimiz ve Aile" temasıyla düzenlenen Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışına katıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:52 Kaynak: AA
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