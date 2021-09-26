Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Uluslararası Namaz Vakitleri Kongresi açılış programına katıldı - Son Dakika

İSTANBUL'da düzenlenen ve ileri enlemlerde yaşayan Müslümanlar arasında takvim birliğini sağlamayı amaçlayan Uluslararası Namaz Vakitleri Kongresi başladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleşen açılış programında konuşan Erbaş, " Namaz vakitlerinde farklılıkları, ihtilafları asgariye indirecek bir birliğin bugün ve yarın bu kongrede yapılmış olan müzakerelerle ben sonuca kavuşturulacağını düşünüyorum" dedi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi işbirliğiyle 26-27 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul'da bir otelde düzenlenen kongre Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda ilim insanı, astronom, uzman ve araştırmacının katılımıyla gerçekleştirilecek. Uluslararası Namaz Vakitleri Kongresi'nde özellikle ileri enlemlerde ve Avrupa'da yaşayan Müslümanlar arasında takvim birliğinin sağlanması hedefleniyor. 2 gün sürecek müzakerelerin arından ortak kararın açıklanması hedefleniyor. Kongre Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açılış programına katılmasıyla başladı. Açılış programı öncesi Kuran-ı Kerim okundu.

Kongre hakkında basın mensuplarına bilgi veren Erbaş," Bugün ve yarın iki gün boyunca Uluslararası Namaz Vakitleri Kongresi'ni İstanbul'da düzenlemiş bulunmaktayız. 2016'dan itibaren başlayan özellikle Avrupa ve ileri enlem ülkelerinde namaz vakitleri ile ilgili ortaya çıkmış olan ihtilafları gidermek, takvim birliğini ve namaz vakitleri ile ilgili birliği sağlama konusunda çalışmalar yapılıyordu. Bugün inşallah yapılmış olan o çalışmaların sonucu, kongrede bütün Avrupa ülkelerinden ve çeşitli İslam ülkelerinden katılan ilim adamları ile neticeye kavuşturulacak. Bir birlik sağlanacak. Namaz vakitlerinde farklılıkları, ihtilafları asgariye indirecek bir birliğin bugün ve yarın bu kongrede yapılmış olan müzakerelerle ben sonuca kavuşturulacağını düşünüyorum. İnşallah bu konuda ilim adamlarımızın yapacağı müzakereler namaz vakitlerindeki özellikle Avrupa ülkelerindeki ihtilafları asgariye indirir ve birlik sağlanmış olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kongrede konuşma yapan Erbaş, " İslam'ın, asırlarca insanlığa yön veren, oldukça zengin bir bilgi ve hikmet müktesebatının, ilim ve usul geleneğinin varlığı açıktır. Avrupa'da yaşayan Müslümanların buraya özel ve günümüz şartlarında gelişen soru ve sorunlarını bu zenginliğe bağlı olarak çözmesi önem arz etmektedir. Bu meyanda dini takvim birliği ve hususların ortak kararlarla neticelendirilmesi sağlanmalıdır. Önemle ifade etmek isterim ki Avrupa coğrafyası bugün İslam'ın temsili açısından çok önemli bir merkezdir. Avrupa'daki Müslüman kardeşlerimiz, eğitimi, özgüveni, çalışkanlığı ile büyük bir potansiyele sahiptir. Bu imkanlar iyi değerlendirildiğinde Avrupalı Müslümanlar ümmetin ve insanlığın aydınlık geleceğine ciddi katkılar sunacaktır.

İslam, dünyanın her yerinde aynı evrensel değerleri savunan ve yaşatmaya çalışan bir barış dinidir. Bu manada, Avrupa'da sizlerin, İslam'ın adalet, barış ve esenlik ilkeleri çerçevesinde yürüttüğünüz hizmetler, büyük bir imkan olarak görülmelidir. Zira, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar aynı zamanda Avrupa'nın ve dil, din, ırk, mezhep, meşrep, farkı gözetmeksizin bütün insanlığın iyiliği ve huzuru için çalışmayı ilke edinmişlerdir" ifadelerini kullandı.