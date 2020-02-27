Diyanet işleri başkanı erbaş umre mescid-i nebevi ziyaretleri iptal - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet işleri başkanı erbaş umre mescid-i nebevi ziyaretleri iptal - Son Dakika

Diyanet işleri başkanı erbaş umre mescid-i nebevi ziyaretleri iptal

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Umre Mescid-i Nebevi ziyaretleri iptalREGAİB Kandili programı için Adana'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Umre Mescid-i Nebevi ziyaretleri iptal

REGAİB Kandili programı için Adana'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın bugün koronovirüs tehlikesine tedbir almak için umre ziyaretini durdurduğunu belirterek, Bugünden itibaren umreye gitmek için müracaatta bulunan kardeşlerimiz ikinci bir duyuruya kadar umreye müracaat edemeyeceklerdir. Umre talepleri alınmayacaktır. Umreye gitmiş olan kardeşlerimize selam ediyorum. İnşallah bu olumsuz durum bir an önce biter. dedi.

Diyanet İşleri Prof. Dr. Ali Erbaş, Regaib Kandili programına katılmak üzere bugün Adana'ya geldi. Sabancı Merkez Camii'nde program öncesi gazetecilere açıklama yapan Erbaş, Regaib Kandili münasebetiyle milletimizin gecesini tebrik ediyorum. Malum umre mevsimi, Suudi Arabistan bugün koronovirüs tehlikesine tedbir almak için bu nedenle umre ziyaretini durdurdu. Tedbir amaçlı geçici bir durdurma olduğunu ifade ettiler. Bizde Türkiye olarak derhal tedbirlerimizi aldık, havaalanından gitmek üzere olan umrecilerimize bilgi verdik. Onların evlerinden çıkmamalarını yada havaalanına gitmişlerse evlerine dönmelerini sağladık. Tabi şuan itibariyle Suudi Arabistan herhangi bir koronavirüs vakasına rastlandığına dair bir bilgi paylaşmadı. Dolayısıyla ne Türkiye ne de Suudi Arabistan'da bu virüsün bulaştığı bir vaka olmadığını düşünüyoruz. Ne zamana kadar sürer bununla ilgili biz Sağlık Bakanlığımızla irtibat halindeyiz. İnşallah bir an öne tedbirler alınır. Herhangi bir vaka olmayacak şekilde sonuca ulaşılır. Suudi Arabistan'da bulunan şuan ki umrecilerimiz normal ibadetlerini yapacak ne zaman dönüş tarihleri planmış ise o tarihlerde dönecekler. Onlarla ilgili olumsuz bir durum söz konusu değil. Bugünden itibaren umreye gitmek için müracaatta bulunan kardeşlerimiz ikinci bir duyuruya kadar umreye müracaat edemeyeceklerdir. Umre talepleri alınmayacaktır. Umreye gitmiş olan kardeşlerimize selam ediyorum. İnşallah bu olumsuz durum bir an önce biter. Umreye gitmek isteyen kardeşlerim müracatlarını tekrar yaparlar ve umrelerine giderler dedi.

Diyanet işleri başkanı erbaş umre mescid-i nebevi ziyaretleri iptal

Diyanet İşleri Başkanlığı, Adana, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs en çok 80 yaşının üzerindeki insanları öldürürken 0-9 yaş arasında ölüme rastlanmadı
Kırıkkale'de çitçilerin ürettiği yöresel ürünler, valilik tarafından satılıyor İstanbul-doktoru tehdit etti, gazeteden özür ilanı yayımladı Sosyal medya uygulamalarına erişim geçici olarak sınırlandırıldı

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 03:10:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet işleri başkanı erbaş umre mescid-i nebevi ziyaretleri iptal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]