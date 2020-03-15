Diyanet İşleri Başkanı Erbaş umreden dönen vatandaşlara uyardı - Son Dakika

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş umreden dönen vatandaşlara uyardı
1 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen son 5 bin 300 vatandaşın hem kendi sağlıkları hem de çevresindeki insanları korumak için 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:12 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen son 5 bin 300 vatandaşın hem kendi sağlıkları hem de çevresindeki insanları korumak için 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyardı.
Erbaş twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Umreden son 5300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu bir kul hakkıdır. Lütfen uyalım" dedi. - ANKARA
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