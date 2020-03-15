Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Umreden dönen 5 bin 300 umrecimizin 14 gün boyunca evden... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Umreden dönen 5 bin 300 umrecimizin 14 gün boyunca evden... - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Umreden dönen 5 bin 300 umrecimizin 14 gün boyunca evden...

13 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen son 5 bin 300 vatandaşın hem kendi sağlıkları hem de çevresindeki insanları korumak için 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiğini hatırlattı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen son 5 bin 300 vatandaşın hem kendi sağlıkları hem de çevresindeki insanları korumak için 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiğini hatırlattı.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:50 Kaynak: AA
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