Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Üniversiteli Gençlerle Buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Üniversiteli Gençlerle Buluştu

48 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Üniversiteli Gençlerle Buluştu, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda Dicle Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Programa Prof. Dr. Erbaş'ın yanı sıra eşi Seher Erbaş, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve akademisyenler katıldı. Rektör Gül'ün selamlama konuşmasının ardından program Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaptığı konuşmada merkezde üçüncü kez bulunduğunu ve bunun en heyecanlı buluşması olduğunu dile getirdi. Erbaş, "Çünkü gençlerle beraberiz, ilim yolcuları ile beraberiz. Arapça bilmesek de Kur'an okuduğumuz için en büyük avantajımız da budur zaten. Mesela Kur'an okumasını bilmeyen kişilerin ya da Kur'an'a çok fazla dili dönmeyen insanların Arapça öğrenmesi zordur. Ama böyle bir avantajımız var. İnşallah Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyenler de bir an önce öğrensinler derim. Çünkü ülkemizde Müslümanların yüzde 42'si Kur'an-ı Kerim'i yüzüne okuyabiliyor. Geri kalanı yüzüne okuyamıyor. O yüzden biz Kur'an kursları açıyoruz, çocuklar için Kur'an kursları açıyoruz. Hiç olmazsa küçük yaşta o harfleri tanısınlar. Kendisi için gönderilen bir kitap ve Müslüman kendisi için gönderilen o kitabın orijinal harflerini öğrensin istiyoruz insanlarımız. Bu açıdan Kur'an kurslarımıza çok ihtiyaç var. Bu açıdan şimdi okullarda seçmeli Kur'an-ı Kerim dersleri var. Çok önemli buluyorum. Bu yüzde 42'yi yüzde 60'a çıkarmamız lazım. Bir Müslüman kendisi için Allah'ın gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i hiç olmazsa yüzüne okuyabilsin. Ondan uzak kalmasın" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, program sonrası Ulu Cami'de vatandaşlarla birlikte cuma namazını kıldı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:51 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Dicle Üniversitesi, Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saniye Saniye Görüntülendi! Barışmak İçin Geldi, Vurup Kaçtı Son Dakika! Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor

Volkswagen, 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak Facebook 2 Yılda 15 Milyon Kullanıcı Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 16:39:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Üniversiteli Gençlerle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]